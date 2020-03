Marcello Lippi: “Se fosse deciso lo stop della Serie A per me il campionato dovrebbe essere invalidato”

Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di RadioRai. Il CT della nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore anche di Napoli, Juventus e Inter, ha detto la sua sulla possibilità di sospendere il campionato di Serie A.

“E’ il Governo che deve decidere e prendersi le proprie responsabilità. Deve fare le leggi e farle rispettare, facendosi consigliare da chi conoscere i problemi dal punto di vista sanitario meglio di noi.

Però tutti devono fare la loro parte e dico tutti.

Ieri ho visto gente in giro per le spiagge, affollare ristoranti e bar. Non è questo che dice il decreto del governo. Il problema è che è difficile rinunciare alla propria normalità.

Fermare il campionato significa chiudere tutto, anche le sedi di allenamento, perché altrimenti tanto vale che la domenica si giochi.

Se fosse deciso lo stop della Serie A per me il campionato 2019-’20 dovrebbe essere invalidato. Non si può assegnare lo scudetto, né decidere le retrocessioni, in un torneo dove mancano 12 partite alla fine.

Rinvio Europei? Esiste la UE. Che entri in ballo e prenda delle decisioni anche perché il problema ormai è continentale”.

