Marchetti: “Gattuso si è meritato il rinnovo, tutto fatto per quest’ultimo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

Di seguito il suo intervento:

“Nonostante le difficoltà del caso si ragiona sempre e solo i termini di risultato, bisognerebbe invece andare ad analizzare il percorso in relazione ai punti di partenza. Il lavoro di Gattuso è assolutamente efficace e si è meritato il rinnovo. Il Napoli non solo è in corsa per un posto al sole in campionato ma potrebbe arrivare fino in fondo in Europa League. Non è la più forte, scenderanno quelle della Champions League.

Ma il Napoli non ha nulla da invidiare alle big del calcio italiano. La continuità potrebbe regalare soddisfazioni al Napoli, che è un progetto in crescita. Lozano è al centro del progetto, l’anno scorso invece no: questo dice molto sul lavoro di Gattuso. Rinnovo Gattuso? E’ tutto fatto, stanno guardando ai legali. Quando Rino dice che non è importante è perché sostanzialmente l’accordo c’è. Credo che le difficoltà siano state superate, Gattuso rinnoverà con il Napoli.

Milik? Al di là del fatto che non gioca resta un attaccante molto forte. La situazione è una sconfitta per entrambe le parti, si è arrivati a un muro contro muro che ha una responsabilità comune. E’ difficile dire dove potrebbe andare. Io credo che il Napoli, una volta che arriverà un’offerta, la prenderà in considerazione. 5 milioni? La riterrei una cifra bassina ma dipende dalle dinamiche. Magari a zero andrebbe in alcune piazze, a gennaio in vece magari in altre. Bisogna capire qual è la volontà del giocatore.“

