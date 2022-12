Marchetti: “Il mercato del Napoli ruota intorno alla posizione di Demme. Un vice Di Lorenzo? Non penso serva“

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte.

“Per me la finale del Mondiale sarà Francia-Argentina. Mi ha sorpreso la Francia perchè gira a mille nonostante le assenze importanti. Più Argentina che Brasile, inoltre, perchè è l’ultima occasione per Messi per alzare il trofeo più importante. Anche se i verdeoro, che hanno la solita qualità davanti, sono molto forti anche in difesa.

Il mercato del Napoli ruota intorno alla posizione di Demme? Sì, in qualche modo è così. Lui sta bene a Napoli, il club non vuole cederlo, bisogna capire quale saranno le sue scelte. Demme sta bene anche nel gruppo, c’è da capire se preferisce rimanere per provare a scrivere un pezzo di storia del Napoli oppure se intende andare a giocare con continuità per rilanciare il suo ego. In Italia la Salernitana si è mossa per prima, ma sino al 31 gennaio le strategie di vari club possono cambiare. In ogni caso se il Napoli lo cedesse andrebbe a prendere un sostituto. Nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante per lui e per il club potrebbero cambiare le carte in tavola.

Kessie? Non credo proprio… Il Napoli su Buchanan del Bruges? Sicuramente è un talento tra i più interessanti e su cui non mi sorprenda che ci sia anche il Napoli.

Un vice Di Lorenzo? Non penso serva, anche perchè in rosa c’è un ragazzo interessante come Zanoli”.

