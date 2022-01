Marchetti: “Insigne? Tutto può ancora accadere…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista. Queste le sue dichiarazioni.

“Tuanzebe-Napoli? Manca solo l’ufficialità. La trattativa è stata definita: c’è un accordo tra il Napoli ed il club di appartenenza del giocatore. Si tratta di un prestito secco di 500 mila euro, a metà strada rispetto alle richieste iniziali e del diritto di riscatto al momento non se ne parla. Rispetto alla Premier, il nostro calcio è più tecnico e meno fisico, ma credo che appena arriverà, Tuanzebe sarà buttato subito nella mischia.

Insigne-Toronto? Non c’è nero su bianco, l’offerta del Toronto c’è, è concreta e alta e Insigne l’ha presa in considerazione, ma non è tutto definito. Lorenzo non ha scelto il suo futuro e tutto può ancora accadere.

Parisi è nel mirino del Napoli, ma è difficile che l’Empoli se ne privi a gennaio. E’ però un bel giocatore, molto interessante”.

