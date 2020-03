Marchetti: “Mertens-Napoli, tutti i dettagli. ADL intelligente”

Parla così Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto, nella giornata di oggi, ai microfoni della sua emittente.

“Il Napoli con l’incontro di persona tra De Laurentiis e Mertens è significativo in virtù di quello che è accaduto in questa stagione. Mertens era stato uno dei più decisi nella notte dell’ammutinamento, questo è un segnale importante e di grande intelligenza da parte del patron del Napoli.

Le cifre? Lo stipendio ad oltre di 4 milioni a stagione con un premio alla firma come voleva il calciatore. Si è trovato una via d’incontro, Mertens voleva 5 milioni e si è trovato un accordo per 2,5 con dei bonus che matureranno per obiettivi personali o di squadra (qualificazione in Champions e gol segnati). Qualcuno ha parlato anche di una possibile opzione per un terzo anno.”

