Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha scritto del Napoli nel suo editoriale per TMW.

“Attende anche il Napoli l’offerta giusta per Koulibaly. Se arriva può partire nuovamente il mercato. Con i soldi del difensore (e di Milik) la rosa dei giocatori azzurrabili aumenterebbe. Senza no. Ecco perché attesa. E anche qui valgono le due regole: prima vendere poi comprare, sempre aspettando. Veretout, Nandez, Boga, Under. Tutti legati dallo stesso invisibile filo”.

