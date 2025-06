Marchetti( Sky) Il Napoli ha già il centravanti titolare

LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “Il Napoli è fortemente interessato a Frattesi. Lookman difficile, Chiesa possibile. Il centravanti titolare è Lukaku, si cerca un vice giovane”

“Il Napoli farà molto sul mercato quest’estate.



Partendo dalla linea mediana, per Frattesi il Napoli ha dimostrato un concreto interesse, ma parliamo pur sempre di un giocatore di una diretta concorrente come l’Inter.



Se a Milano – ha detto il giornalista di Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – dovesse rimanere Inzaghi, allora Frattesi sarebbe destinato ad andare via e gli azzurri avrebbero una possibilità.



Il Napoli ha alzato la mano: l’ha fatto già nel mese di gennaio quando sembrava che Frattesi potesse essere ceduto ed è rimasto con il braccio alzato.

Se Anguissa dovesse andare via, oltre a Frattesi, che è un centrocampista di inserimento, servirebbe anche un mediano muscolare.



In attacco il Napoli cerca un vice di Lukaku, un calciatore non ‘ingombrante’ per il belga, che difficilmente verrà tolto dall’undici di partenza da mister Antonio Conte.

Per questo David è stato messo in stand by, anche perchè su di lui c’è una bella concorrenza ed il costo dell’operazione spingerebbe il Napoli a volerlo vedere titolare, ma il titolare Conte già ce l’ha.



Al tecnico servirà un’alternativa a Big Rom e Lucca è il calciatore seguito con maggiore attenzione in tal senso.

Piace anche Bonny del Parma. Kean? Servirebbe troppo per prenderlo: ha una clausola da 52 milioni ed il Napoli non vuole spendere così tanto per qualcuno che debba fare la riserva di Lukaku.



Inoltre un esterno offensivo arriverà sicuramente. Almeno uno. Almeno un titolare verrà preso.



Ci sarà un colpo importante, qualcuno che possa giocare sulle due fasce, più qualcun altro per completare l’organico.



Lookman e Chiesa possibili?



Chiesa sì, Lookman è difficile: per costi e per concorrenza. Al Napoli piace, gli azzurri hanno chiesto informazioni, però l’Atalanta ha potuto ambire allo scudetto e non vorrebbe rinforzare una concorrente alla parte alta della classifica.



In difesa, oltre a Marianucci, arriverà un altro elemento, un centrale alla Buongiorno: a Beukema e Gatti si è aggiunto Scalvini, per ora il Napoli è concentrato su questi tre nomi”

