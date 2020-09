Marchetti, Sky: “La vicenda Milik mi ricorda quella di Icardi”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta su Radio Marte per approfondire alcuni temi riguardanti il Napoli.

Temi che riguardano soprattutto il calciomercato, tra Milik, Veretout e Vecino. A seguire le parole di Luca Marchetti:

“Vecino? Non vorrei dire che oggi è più lontano ma non è più vicino. Lui rientrerà tra un mese se non di più ma l’Inter in questo momento considera i suoi giocatori cedibili solo a titolo definitivo. Il Napoli lo valuta 10-12 milioni di euro, l’Inter 18. In questo momento i nerazzurri non considerano cessioni temporanee. Poi l’esperienza ci dice che più si avvicina la fine del mercato e più si prendono altre ipotesi in considerazioni.

Vendere Koulibaly per acquistare Veretout? Il Napoli venderebbe Koulibaly se arrivasse un’offerta giusta. Io non ho avvertito movimenti particolarmente effervescenti né da Manchester né da Parigi. Se lo vendesse, il Napoli potrebbe prendere Veretout, altrimenti difficilmente se ne priverebbe.

Milik? Il Napoli l’aveva ceduto alla Roma, poi da una parte Milik non ha voluto sentire ragioni per multa e pregressi, il Napoli anche. La Roma forse non ha affondato il colpo decisivo. Milik comunque era un po’ restio ad accettare la Roma perché voleva andare alla Juventus. Sarebbe autolesionista per il giocatore non trovare una soluzione. A me ricorda molto la vicenda – con debite proporzioni a livello contrattuale – di Icardi dello scorso anno, dove per questioni di principio si rischiò di non giocare una stagione.“

