Marchetti Sky “Non mi aspettavo la scelta di Mazzarri”

La scelta di Mazzarri mi ha sorpreso, non per il nome,

nel senso che anche quando Tudor sembrava essere in vantaggio noi abbiamo sempre avuto la sensazione che De Laurentiis non avesse deciso ed il nome di Mazzarri – ha rivelato a Radio Marte il giornalista Sky nel corso di Forza NapoliSempre – aleggiava già nella prima pausa delle Nazionali

Mi meraviglia che sia stato scelto, perché era fermo da un po’ di tempo, perché quel Mazzarri visto con la Samp e con il Napoli lo abbiamo visto raramente e perché immaginavamo che potesse esserci anche una scelta diversa.

A contribuire a questa scelta potrebbe essere stato il rapporto con De Laurentiis che in questo momento aveva bisogno di una spalla che conoscesse l’ambiente, la stampa e lo stesso presidente.

Capisco che arrivare dopo Spalletti è o sarebbe stato un rischio ma per me il Napoli è una squadra molto forte, ritengo che sia se non la prima, la seconda rosa del campionato per qualità e profondità.

Il problema è capire come si porrà Mazzarri in uno spogliatoio che già non ha accettato Garcia.

Secondo me il rischio che corre il Napoli è che anche Mazzarri, così come Garcia, non riuscirà a risolvere le necessità tecnico-tattiche della squadra.

Ora dovrà cominciare con il 4-3-3 dove questo tipo di esperienza viene un po’ meno.

Per Mazzarri allenare questo Napoli è sicuramente un’opportunità per dimostrare di essere ancora da top club.

Comments

comments