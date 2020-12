Marchetti, Sky: “Se il Napoli volesse fare un investimento, lo può fare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

Marchetti si è soffermato sul possibile mercato invernale del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Terzino sinistro per il Napoli? Difficile ma dipende, come abbiamo sempre detto, dalle uscite. In questo momento bisogna stare attenti ai numeri però il Napoli può permettersi di fare mercato senza guardare troppo al bilancio.

Quindi se volesse fare un investimento lo potrebbe fare, però ci sono alcuni casi che il Napoli prima deve risolvere. Io non credo che Hysaj rinnoverà ma se lo facesse sarebbe più difficile fare un investimento a sinistra. Milik? Difficilmente il Napoli riuscirà a prendere qualcosa.

A quel punto diventa una questione di principio per il club, anche perché vuole evitare che in futuro ci possano essere situazioni simili. Giocatore dell’anno del Napoli? Come tesserato direi Gattuso, incarna lo spirito del Napoli e dei napoletani.“

