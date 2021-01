Marchetti, Sky: “Segnale forte di De Laurentiis con la fiducia a Gattuso”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti, giornalista di Sky, commenta la fiducia di De Laurentiis a Gattuso arrivata ieri sera.

A seguire le sue parole:

“La novità arriva all’ora di cena direttamente dal presidente De Laurentiis. La conferma di Gattuso, pubblica, dopo un confronto con tutta la squadra, non è né scontata né banale. Il momento non è certo semplice, la situazione non era certo fluida. Ma il segnale è forte: i problemi si affrontano insieme. E insieme se ne esce. Non si nasconde la polvere sotto il tappeto, si affronta la situazione a petto in fuori, a viso aperto.

Nulla è chiaramente risolto, non è che ora d’incanto tutti i problemi del Napoli siano evaporati, ma prendere questa posizione è molto importante per la stabilità e l’equilibrio della squadra e del progetto di Gattuso. Anche perché Gattuso (prima) e De Laurentiis (poi) hanno parlato con la squadra che il suo allenatore non lo ha abbandonato.“

