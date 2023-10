Marchetti: Zielinski alla Juventus? Dal primo febbraio può andare ovunque se non rinnova.

Se dovessi scommettere su chi giocherà al posto di Osimhen punterei su Simeone che Garcia ha sempre usato per sostituire il nigeriano. A centrocampo – ha detto il giornalista di Sky

a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” –” Garcia potrebbe schierare, come ha fatto con la Fiorentina, Lobotka e Zelinski dietro e far giocare sia Raspadori che Simeone anche se mi sembra una soluzione piuttosto ardita. Sicuramente c’è stato un approccio con Conte, il quale ha accarezzato la possibilità di allenare il Napoli. Ha vinto però la necessità di Conte di riposarsi, di stare con la famiglia dopo un periodo stressante. Il discorso dello stress non va sottovalutato perché lui si sente in dovere di fare risultato perché lui questa cosa veramente la vive come una missione. Forse per questo è uno dei migliori allenatori nel mondo proprio perché vive come una missione il fatto di dover vincere; farlo adesso a Napoli avrebbe generato ancor più tensioni. Lui pretende il massimo da sé stesso e per questo pretende il massimo da tutti. Non lo so se Giuntoli vuole portare alla Juve Zielinski a scadenza di contratto. Perché no? Bisogna considerare che il 1° febbraio è come se fosse un parametro zero. Più passa il tempo e più c’è la possibilità che intorno al giocatore ci siano offerte come quella della Juve che possano indurlo in tentazione. Da febbraio in poi il giocatore può firmare liberamente con chiunque senza dover avvisare nessuno”

Comments

comments