Marchetti(Sky) “Conte? Piace a tanti ma io penso resti a Napoli”.

LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “Conte? Normale che possa piacere ai grandi club, ma per me resta a Napoli. Solet? Il club azzurro sta provando a bruciare la concorrenza”

“Contro il Milan ho visto un ottimo Napoli, un primo tempo stra dominato dagli azzurri, con i rossoneri che non hanno fatto un solo tiro a porta.

Poi è normale che la squadra di Conceicao nella ripresa abbia provato a rimettere la partita sui binari giusti: ci sono anche gli avversari e il Milan ha un’ottima rosa, per cui non capisco le critiche rispetto al secondo tempo del Napoli, che ha fatto una prestazione molto convincente e vinto una partita importantissima.

Non dimentichiamo che il Napoli ha frenato nell’ultimo mese e mezzo anche a causa di situazioni contingenti, come i tanti infortuni sulla fascia sinistra soprattutto.

Anche l’Inter ha avuto difficoltà contro l’Udinese e il portiere ha salvato il risultato con due veri miracoli, come Meret ha aiutato il Napoli parando il rigore di Gimenez. Sottolineiamo inoltre come il Milan sia quasi uno specialista delle rimonte.

Il Napoli ha tenuto un ritmo altissimo per 60′, tenerlo per 90′ è molto complicato.

Sul futuro di Conte, non vedo motivi per pensare che da parte del tecnico ci siano pensieri diversi rispetto alla permanenza a Napoli: credo sia più un tema giornalistico.

Poi certo a fine stagione ci si troverà per discutere del futuro e degli obiettivi da costruire insieme.

Ovvio che Conte abbia gli occhi di diverse società puntati addosso, soprattutto di chi come Milan e Juve sta vivendo una stagione complicata:

Conte è uno specialista delle ricostruzioni e quindi che alcuni club pensino di volerlo assoldare è comprensibile ma non credo ci siano stati contatti, sarebbe finanche irrispettoso in un momento in cui Conte si sta giocando un finale di stagione molto importante.

Per me resterà a Napoli, poi ovvio che il mercato è imprevedibile, come abbiamo visto per Kvara.

Solet?

Non c’è solo il Napoli, è un giocatore che se continua così sarà al centro del mercato estivo e l’Udinese non cederà a prezzi bassi il suo gioiello ma il Napoli ha l’intenzione di trovare un accordo per.bruciare la fitta concorrenza: non è però l’unico nome per la difesa”.