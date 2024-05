Marchetti(Sky) Pioli è la pista più calda.



Per il futuro allenatore De Laurentiis – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza NapoliSempre

– sta valutando la scelta da compiere tra Pioli, Conte, Italiano e Gasperini.

Rispetto a quanto sappiamo, la pista più calda è quella che porta a Pioli, che ha l’esperienza giusta per gestire piazze importanti ed ha vinto col Milan.

Conte è un grande allenatore ma ha un carattere importante, che non si sa come convivrebbe con De Laurentiis:

per lui non faccio una questione di soldi, ma di compatibilità.

Il modo per pagare Conte De Laurentiis lo trova esattamente come troverebbe il modo per dotare la rosa degli elementi che l’ex Ct dell’Italia chiederebbe.

Per Gasperini vale più o meno lo stesso discorso, con in più il contratto ancora in essere con l’Atalanta, tra l’altro impegnata su tre fronti e quindi non è il momento più adatto per trattare il futuro.



Al momento non ci sono certezze sul nome che siederà in panchina il prossimo anno.



Kvaratskhelia a rischio addio? Il mancato rinnovo pone il Napoli in una situazione aggredibile rispetto al calciatore ed anche alle potenziali pretendenti.

Lukaku come erede di Osimhen?

È una strada da percorrere, perché serve creare del mercato attorno ad Osimhen: è un’operazione che il Napoli deve fare.

Il PSG ieri era impegnato per la Champions, non ci risultano ancora contatti.

È giusto che il Napoli trovi strade alternative in modo da non esser preso per la gola dal potenziale acquirente, complice la voglia del nigeriano di andare via.

Lukaku comunque non è un indizio del possibile arrivo di Conte, come non lo è stato per la Roma nella passata stagione.



Dovbik, Gyökeres, David sono ottimi giocatori,

c’è da capire se resteranno competitivi anche in un Paese diverso e un modo di giocare diverso come il calcio italiano prevede”

