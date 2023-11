Marchetti:”Zielinski a parametro zero è in occasione pazzesca!”.

“Della gara col Milan– ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” –bisogna prendere il positivo perché è stato troppo brutto il Napoli del primo tempo per essere vero ma poi ha avuto una grande reazione del secondo tempo con un cambio di gioco.



Perché col 4-2-3-1 il Napoli è stato certamente più aggressivo e presente nell’area di rigore avversaria, certamente più pericoloso e io credo che questo abbia contribuito a mettere in difficoltà il Milan nel secondo tempo. Dopo il gol di Politano, poi, il Napoli ci ha creduto molto più del Milan. Posso riassumere che è stata una partita molto aperta, dove ci sono state molte cose positive, da una parte e dall’altra, ed altrettante negative. Credo che Zielinski a parametro zero sia un’occasione straordinaria. Credo sia un’opportunità enorme quella di poter prendere un giocatore così bravo, serio, nel pieno della sua forza, così determinante; veramente uno dei migliori giocatori da prendere a parametro zero. Faccio fatica, invece, a capire come sia possibile che non si raggiunga un accordo, visto che Zielinski ha dato la disponibilità di massima per rinnovare il contratto a cifre nemmeno spaziali. Perché si parla di circa 2,5mln di euro. Mi meraviglia, allo stesso tempo, il fatto che non si sia trovato un accordo con Osimhen dopo tutto quello che è successo quest’estate e dopo tutto quello che sta accadendo in questo periodo. Trovo questa situazione sinceramente anomala. Anche perché nel resto d’Italia si parla e si raggiungono accordi sui rinnovi di contratto: vedi Gatti che ha rinnovato con la Juve, Fagioli uguale, nonostante il problema che ha; l’Inter la prossima settimana parlerà con Lautaro che ha una scadenza anche abbastanza lunga. Io sono dell’idea che anche questo tipo di situazioni contrattuali, queste difficoltà di poter arrivare a degli accordi, abbia un peso all’interno di questa prima parte di stagione. Per esempio, se c’è stato, come c’è stato, uno screzio tra il Napoli e Osimhen, una parte può essere ricondotta anche a questa mancanza di accordi sul rinnovo. Lindstrom sostituto di Zielinski potrebbe essere un’opportunità. Oggi viene schierato al posto di Politano perché ha questo tipo di caratteristiche, che può giocare anche esterno largo. Però poi a centro campo il Napoli dovrà fare un arrivo in più perché se Lindstrom lo sposti nella casella di Zielinski ti servirà un attaccante davanti al posto di Politano che ha anche chiesto per il rinnovo. Su Lindstrom credo che ci sia anche bisogno di ambientamento. Secondo me il Napoli non ha necessità di intervenire sul mercato di gennaio. A me non sembra che il Napoli abbia delle carenze nell’organico, ma potrebbe fare degli investimenti per il futuro, questo si. Come per esempio cominciare a pensare ad un sostituto per Osimhen”

