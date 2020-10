Claudio Marchisio non cambia idea. Il centrocampista ex Juventus in settiman ai microfoni di Rai 3 ha ribadito il suo pensiero.

“Juve-Napoli era un problema perché il Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima col focolaio del Genoa, la salute degli atleti non è protetta. Lo spogliatoio diventa una famiglia conosci persone da paesi e religioni diverse si instaura rapporto di fiducia tornassi indietro avrei voluto prender io posizione e difender i diretti interessati”.

