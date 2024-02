Marco Baroni: “Ngonge? Ha molto talento”

Marco Baroni: l’allenatore scaligero commenta il dopo partita in sala stampa

Così Marco Baroni: “Verona coraggioso nel secondo tempo, abbiamo fatto la partita che volevo, spiace sugli episodi in cui il Napoli ha segnato si poteva far meglio ma ci siamo. Con questo tipo di prestazione possiamo pensare di avere qualche risultato in più anche con le grandi. C’era un rigore per noi? Non voglio parlare di questo. Sono contento dei ragazzi che sono arrivate. Ci sono tanti aspetti positivi da considerare. Oggi la squadra sembrava già affiatata nonostante ci siano tanti ragazzi nuovi? Alla base c’è tanto lavoro. Ci sono ragazzi che sono con me dall’inizio del campionato che ora hanno una bella chance. Nel primo tempo abbiamo concesso palleggio ma non tante occasioni. Secondo tempo abbiamo recuperato palloni, aggredito, creato pericoli. Gonge? Talentuoso può fare tutto, può fare anche la punta”.

