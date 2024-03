Marco Moraci e le nuove frontiere della medicina estetica: il Bio filler

Il chirurgo plastico Marco Moraci lancia Bio filler, un nuovo trattamento di medicina estetica infiltrativa realizzato con cellule autologhe

Si tratta di una nuova metodica anti aging che aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo e migliorare l’elasticità della pelle attraverso un filler che utilizza cellule autologhe.

È qui la grande novità lanciata dal dottor Marco Moraci che da sempre si avvale di macchinari all’avanguardia in grado di offrire modalità diagnostiche sofisticate e apparecchiature tecnologicamente più avanzate.

Questo macchinario che è stato presentato in un open day lunedì 4 marzo nello studio di Napoli di via dei Mille 16, si occupa di prelevare il plasma del paziente, di concentrarlo, gelatinizzarlo e trasformarlo definitivamente in filler da applicare sulle zone che interessa trattare, che siano gli zigomi, fronte o altre zone del corpo.

Lo specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva è ufficialmente il primo in Italia a lanciare questo “filler del futuro” mentre nel mondo ne esistono al momento solo quattro.

I vantaggi sono evidenti fin da subito: le cellule autologhe “funzionano” molto meglio dell’acido ialuronico perché vengono riconosciute dall’organismo come proprie e quindi assolutamente tollerate non comportando gonfiore né reazioni avverse o di natura allergica in virtù del fatto che non sono prodotti di sintesi.

Inoltre, hanno una maggiore durata nel tempo rispetto al classico filler. In definitiva, la spinta bio-rigenerativa è realmente forte ed efficace al punto da garantire la riattivazione della parte più vitale della pelle e favorire così tono, compattezza, idratazione.

Ancora una volta lo specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva si distingue per esperienza e professionalità al servizio di un mestiere che racconta tanti anni d’impegno ma che rappresenta anche una sorta di vocazione.

All’open day erano presenti pazienti e persone incuriosite da questa novità in ambito di medicina estetica. Tra gli amici e amiche del dottor Moraci e della moglie Veronica Maya erano presenti anche alcuni volti noti come Milena Miconi, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Angela Melillo, Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, Cristina e Daniela Cannavaro.

Comments

comments