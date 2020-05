L’ex calciatore della Fiorentina, Marco Nappi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta Instagram.

“Mi ricordo ancora bene quella finale di Coppa UEFA con la Juventus giocata ad Avellino, storico feudo bianconero. Sappiamo tutti che fu pilotata, non ho problemi a dirlo. Il gol di Casiraghi sarebbe stato annullato in qualsiasi altra occasione. Non so neanche più dove ho la medaglia d’argento di quella finale.”

Comments

comments