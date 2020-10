Marco Tardelli: “I giocatori credono in Gattuso, Osimhen trasmette gioia”

Il campione del mondo con l’Italia nel 1982 Marco Tardelli, ha parlato di Juventus e Napoli in un’intervista che è possibile leggere su Il Mattino e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Juventus cantiere aperto. Non ha ancora il gioco dominante sulle altre determinante per vincere i campionati. Non l’ho mai vista soffrire così.

Momento migliore per affrontare la Juventus? È difficile da dire, perché quando vai a giocare a Torino non sei mai favorito, sopratutto se c’è Ronaldo. Detto questo, Gattuso è uno sincero, quindi gli credo.

Il Napoli sta facendo bene. Vedo giocatori che credono molto nell’allenatore e si divertono a giocare. È importante. Gattuso con la sua solita verità e parlar chiaro ha fatto breccia nei loro cuori.

Osimhen trasmette gioia: è un ragazzo allegro che si sta divertendo”.

