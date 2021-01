Marcolin a Radio Crc: “Alla prima difficoltà il Napoli si scioglie. Il rinnovo darebbe più forza a Gattuso”

Nel corso di “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Dario Marcolin, opinionista Dazn, ieri a Fuorigrotta per commentare la sconfitta degli azzurri contro lo Spezia.

“Al Napoli è mancata la cattiveria quella che ti permette di concretizzare le palle gol create e che ti impedisce di commettere disattenzioni come quelle che sono costate le due reti dello Spezia. La prestazione non è mancata, tanto è vero che il Napoli avrebbe meritato di chiudere il primo tempo con un vantaggio multiplo. Purtroppo spesso succede che gli azzurri sciolgono alla prima difficoltà. Al pareggio dello Spezia il Napoli è andato in panico. Gli azzurri si flagellano ancora prima che la gara finisca. Così non va bene, bisogna reagire”.

Sino a poche settimane fa tutti volevano la firma di Rino adesso gli umori sono cambiati. Io spero che il rinnovo venga annunciato al più presto, così da dare forza a Gattuso all’interno dello spogliatoio del Napoli”.

