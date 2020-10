Marcolin: “Bakayoko libera Fabian Ruiz, credo che al momento non ci sia spazio per Zielinski”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“I giocatori del Napoli esprimono entusiasmo e lo si vede anche dal linguaggio del corpo. Ad esempio quando perdono palla sono pronti a recuperarla subito.

Bakayoko? Dà fisicità, esperienza e soprattutto libera Fabian Ruiz. Lui è un altro che fa gioco, la difesa si sente protetta.

L’Atalanta è sempre abituata ad andare in avanti, e Gattuso cosa ha fatto? Li ha mandati indietro. Romero era sempre lì a marcare Osimhen ma poi si trovava Mertens dietro pronto a prendere la palla. I calciatori del Napoli non hanno dato respiro ai calciatori dell’Atalanta, Ilicic non aveva nessuno da servire.

Credo che nella formazione tipo va fuori Lozano ed entra Insigne. Zielinski? Al momento credo che per lui non ci sia spazio almeno nei due centrali di centrocampo.

Il mio dubbio adesso è: il Napoli se gioca oggi con la Juventus, gioca così o sacrifica Mertens con un centrocampista?

Comments

comments