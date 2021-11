Marcolin: “Con la Lazio il Napoli ha avuto il piede sull’acceleratore per 90 minuti”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Dal campo l’omaggio a Maradona è stato molto emozionante: i cori, le canzoni, anche la presentazione della statua a cui ho fatto una foto da vicino.

Milan? Sicuro ha speso molto a Madrid perché era una partita che gli permetteva di tornare in corsa ma è già diverso da Napoli e Inter. L’Inter ha gente che aveva già lo scorso anno e che ha già vinto lo Scudetto e che dunque è abituata a lottare per questo traguardo. Il Napoli, invece, ha più cambi rispetto alle altre.

Con la Lazio il Napoli ha avuto per 90 minuti il piede sull’acceleratore. Non è andato in difficoltà in niente, non ha sbagliato nulla.

Credo che si sia parlato poco di Insigne che per me domenica ha fatto una grande partita.”

