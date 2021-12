Marcolin: “Con l’Atalanta si è sentita la mancanza di Koulibaly, l’Europa è importante”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Questa settimana è per tutti un momento importante perché le squadre si trovano a lottare lo Scudetto ma anche a non mollare l’Europa. Bisogna giocare con la miglior squadra possibile e cercare di fare il migliore dei risultati anche perché spesso l’Europa è stata l’occasione per reagire a sconfitte precedenti per ogni squadra.

Tutti noi sapevamo che questo periodo sarebbe arrivato. Succede alle squadre di vertice nel gioco delle tre partite. E’ successo alle altre e succederà a chi non è capitato ancora. Ad esempio adesso anche il Milan dovrà fare a meno di Leao, Rebic e Giroud.

L’unica vera mancanza che si è rivelata sabato è quella di Koulibaly perché ci sono stati diversi errori difensivi. Con lui in campo non avresti preso il gol di Demiral perché lui è la linea difensiva fisicamente e tecnicamente ma soprattutto è l’unico che parla. E’ mancata la figura della difesa, ci sarebbe potuto essere anche Baresi a 60 anni e il gol non lo avresti preso perché ti avrebbe parlato e guidato.”

