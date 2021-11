Marcolin, DAZN: “Anguissa ha liberato Fabiàn”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Dario Marcolin, allenatore ed opinionista di DAZN, dove ha parlato del Napoli.

Queste le sue parole in merito:

“Mi rivedo in Fabian Ruiz, il piede sinistro è simile al mio e il ruolo è un po’ quello. La differenza forse può essere che lui gira di più in mezzo al campo e si fa vedere di più in zona gol. Da quando è arrivato Anguissa si è liberato, prima era preoccupato dal coprire tanto campo.

Perché Politano non viene convocato? Credo che Mancini preferisca Berardi, ha fatto una scelta precisa.“

