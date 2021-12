Marcolin, DAZN: “Un difetto sul gol subito, non c’è l’uomo sul primo palo”

Dario Marcolin, opioninista di DAZN, è intervenuto a Ne Parliamo il Martedì su Canale 8 dove ha parlato del gol subito contro l’Empoli.

Queste le sue parole in merito:

“C’è un difetto del Napoli sul gol dell’Empoli arrivato da calcio d’angolo, non c’è l’uomo sul primo in palo. Giocando in casa comunque, a prescindere anche dagli infortuni, il Napoli contro l’Empoli doveva fare due gol. Sia domenica che contro l’Inter a San Siro, se c’è un giocatore sul primo palo quando battono gli angoli i palloni possono essere respinti.

Un uomo sul primo palo si deve avere, questo è quando si parla di cura dei particoli. L’assenza di Spalletti è costata cara; l’unica cosa che ti dico sul fatto delle sconfitte al Maradona del Napoli è che ha perso qualcosa nella mente. Il Napoli ha perso 13 punti nelle ultime sei partite, questo ha minato un po’ di certezze.

Ora è difficile fare gol, difficile stare senza giocatori… l’assenza più importante, quando comincerà la Coppa d’Africa, sarà quella di Koulibaly.“

Comments

comments