Marcolin: “Demme-Bakayoko può essere la soluzione per il centrocampo”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazio durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Meret e Ospina? Credo che Gattuso scelga in base alla forza dell’avversario. Ospina gioca quasi sempre in casa. In carriera non mi è mai capitata un’alternanza dei portiere se non per la Coppa Italia.

Rrahmani con la partita di ieri si è segnato un po’ il suo futuro. Credo che con l’Empoli giocherà ma c’è anche da dire che è stato inserito in un contesto diverso perché fino ad ora ha sempre giocato a tre. Credo che non abbia mai giocato perché prima dello Spezia il Napoli era la seconda miglior difesa del campionato.

Santo Bakayoko subito. Con lo Spezia, che giocava a 3 e il Napoli a 2 a centrocampo, Bakayoko restava dietro mentre Fabian andava avanti. Ma lui andava avanti e indietro sugli avversari e solo nel primo tempo aveva percorso già tanti chilometri. Con Demme e Bakayoko i difensori non corrono verso la porta perché escono prima lui. Fabian Ruiz deve essere il vice Zielinski o viceversa.”

