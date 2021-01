Marcolin: “Dopo ieri mi interrogo su quale sia il vero Napoli”

L’ex calciatore del Napoli. Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Mi interrogo su cosa è realmente il vero Napoli. Se è la squadra vista con Atalanta, Roma o Fiorentina o quello visto con Milan, Lazio, Verona. Io se domani vado a vedere una partita del Napoli non so se vedrò una squadra che vince 5-0 o perde 3-0.

Con il Verona Gattuso ha cambiato e disfatto provando cose mai provate prima perché ha tentato il tutto per tutto. Con il 4-2-3-1 se non stai 3-0 dopo il 60, perdi.

Lozano? Quando attacca è devastante e fortuna che il Napoli ce l’ha ma deve lavorare in fase difensiva. Sul gol di Dimarco ci sono delle responsabilità sue.

Si sta giocando come giocava Ancelotti. Oggi è praticamente passato un anno solare in cui è passata tutta la vita a Napoli di Gattuso in cui è partito male e poi si è rialzato dopo un mese e mezzo sulla panchina del napoli. Per la squadra che ha il Napoli si deve giocare un calcio propositivo .

A Gattuso bisogna dare il tempo per rimediare a questa cosa. Io mi sarei chiesto se venisse un allenatore dopo di me. Oggi se un allenatore venisse qui andrebbe a 3 dietro. Non credo che Gattuso andrà avanti così aspettando di essere esonerato, è vero che secondo lui c’è bisogno di carattere ma qualcosa cambierà.”

