Marcolin: “Fisicamente il Napoli starà meglio del Barcellona”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e opinionista per DAZN, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, per parlare del momento degli azzurri.

Ogni allenatore ha un modo di pensare, l’importante è creare azioni da gol, poi subentra la qualità dei calciatori. Io capisco la crescita esponenziale di Gattuso, ci sono dei miglioramenti in vista della verifica nella gara col Barcellona

Azzurri più in palla fisicamente? Sì, stanno bene. L’abbiamo visto anche col Sassuolo. Il Barcellona avrà meno ritmo di queste squadre essendo fermi da un paio di settimane. Lozano? Le sue caratteristiche sono quelle di entrare gli ultimi 20 minuti e spaccare le partite. Da inizio gara, fa fatica”.

