Marcolin: “Ieri il Napoli è stato corto ed ha giocato a due tocchi”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Sul gol subito con il Granada tutti guardano il pallone ma non guardano l’uomo. Due calciatori su tre sono marcati ma uno no.

Zielinski ieri ha fatto una partita intelligente, di posizione, a due tocchi e gli è mancato solo il gol che poi aveva anche segnato. La giocata fatta sul gol annullato la vedi fare a Cristiano Ronaldo, ha fatto una grandissima giocata.

Il Napoli ieri ha giocato corto, a due tocchi e chi aveva la palla aveva più soluzioni e a volte poteva anche verticalizzare.

Secondo me Mertens è un centravanti. Il Napoli si ritrova con lui mentre con Osimhen non riescono perché è questione di tempo o perché non hanno quel tipo di gioco. Con Mertens non è questione di qualità ma è questione che Mertens è in questo gruppo da 8 anni. Il 4-2-3-1 visto ieri? E’ più sostenibile se giochi una volta a settimana.”

