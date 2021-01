Marcolin: “Il Napoli è ancora un cantiere aperto ma con Demme torna ad essere Gattusiano”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Oggi per il Napoli è ancora un cantiere aperto perché ci sono alcuni calciatori che giocano in diverse posizioni. Non ha ancora trovato la propria identità. In attacco il Napoli è da 110 e lode perché ha segnato 11 gol nelle ultime 3, la difesa sta funzionando ma il centrocampo è ancora un cantiere aperto. Per me ha espresso solo il 60% del suo potenziale e credo che possa dire la sua se trova un punto d’equilibrio. Ad esempio ieri non ha preso contropiedi. Con Demme il Napoli è tornato ad essere Gattusiano.

Oggi, a distanza di un anno, c’è bisogno di nuovo di Demme per dare equilibrio a questa squadra. Oggi io trovo Demme più gli altri dieci. E’ tornato a giocare dopo esser stato fuori per un po’ di tempo ed è sembrato che giocasse titolare da sempre. Ieri è stato l’incubo di Ribery che pensava di vivere una partita tranquilla trovando diversi spazi e invece Demme ha retto bene. Demme gioca semplice, quando recupera palla è un difensore aggiunto e poi quando la scambia è addirittura più veloce della palla stessa. Lui è sempre nell’economia del centrocampo del Napoli.”

