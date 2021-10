Marcolin: “Il Napoli è cambiato in due aspetti importanti”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“In due cose il Napoli è cambiato. La prima è la fase difensiva: miglior difesa del campionato che difficilmente prende gol a meno che non ci sia una disattenzione. La solidità difensiva ha sempre aperto il campionato delle grandi squadre.

Il Napoli, poi, sia che vince 1-0 o vince 3-0 gioca sempre allo stesso modo. La squadra cerca sempre Osimhen, crea tanto sia con l’attaccante nigeriano che con gli altri come ad esempio Lozano che ha preso un palo nel secondo tempo.

Il gol del Napoli è una delle cose positive della partita non solo per lo stacco di Osimhen ma per l’azione che porta ad esso perché il Napoli con una qualità incredibile, in velocità ed in un fazzoletto crea un’azione con cinque passaggi di prima di fila.”

