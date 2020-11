Marcolin: “Il Napoli ha perso la cattiveria, ieri il Milan aveva fame”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Dopo l’Atalanta avevo detto che per giocare con il 4-2-3-1 bisogna stare bene sempre fisicamente. Fabian fa fatica. Ieri non è stato sfruttato il momento magico di Insigne mettendo Lozano in braccio a Politano.

Ieri ho visto da una parte il Milan compatto in cui correvano tutti insieme in avanti e dall’altra il Napoli che invece correva indietro. Se fossi Gattuso mi chiederei, per risolvere qualche problema, cosa farebbe un allenatore che venisse al posto mio?

Oggi ho rivisto più un Napoli Ancelottiano che il Napoli allenato da Gattuso. Ieri gli azzurri, nelle difficoltà, anzichè pensare a riorganizzarsi si sono lasciati andare sulla scia della negatività. Il Napoli ha perso la cattiveria, ieri il Milan aveva fame. Non è un problema di modulo perché nessun modulo ti assicura al 100% la vittoria.”

Comments

comments