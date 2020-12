Marcolin: “Il Napoli ieri ha fatto due passi indietro”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Se non c’era un super Handanovic il Napoli poteva vincere a San Siro. La prestazione c’è stata a differenza di ieri dove il dilemma è stato l’atteggiamento. La squadra o è scarica o c’è qualcuno che deve riposare come per esempio Di Lorenzo e Mario che ieri hanno commesso degli errori.

Gol Luis Alberto? Atteggiamento superficiale di Mario Rui non si può uscire così in quella situazione. Ieri il Napoli ha tenuto e girato palla per 40 secondi, sono tantissimi, si arriva in porta in soli 4 secondi.

Fabian? Ripeto che secondo me in un centrocampo a due lui fa fatica.

“Ho ascoltato tante che sulle contendenti del Napoli. Prima la Juve che gioca male e invece ora è la favorita, poi l’Inter idem e poi la Lazio che invece è fuori da tutto e ora no. Ognuno dice tante cose in base ai risultati. Non credo che questo sia il momento di tirare le somme.

Assenze? Capisco che non puoi ragionare in base a quelli che non ci sono ma qui non siamo ad Aprile siamo ancora a dicembre.

Il Napoli ieri ha fatto due passi indietro. Nelle partite precedenti ne ha fatti tre in avanti ad esempio come ha fatto con la Roma e poi con la Sampdoria recupera la partita facendo pensare di essere sulla scia giusta.

Anche la Lazio aveva delle assenze e gli mancavano Correa, Acerbi, uno dei migliori difensori italiani, e Lucas Leiva, un uomo importante per il centrocampo.”

