Marcolin a Canale8: “Il Napoli, non deve pensare ai record ma vincere lo scudetto e poi mettere tutto sulla Champions”

Ai microfoni di Canale8, ospite di Silver Mele in “Ne parliamo il lunedì”, è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore Dario Marcolin.

“Oggi, non so dire se è il Napoli di Osimhen o di Kvaratskhelia o di Spalletti o di Lobotka o di Kim o di Meret( quanti clean sheet?)

Per la tipologia di gioco, il Napoli non spende tante energie, perché ognuno ha il suo spazio e gioca corto, anche per questo, consente all’allenatore di fare poco

turn over dopo la coppa.

Il Napoli, è pratico, verticale e concreto.

Dopo l’espulsione, Spalletti si mette a specchio con l’Empoli, non si abbottona e neanche con l’uomo in meno cambia qualcosa.

Quando sono pressati, risolvono con palla lunga su Osimhen.

Anguissa, qui si trova bene, si sente forte e da più del massimo a Napoli ha trovato tutti gli incastri.

Un attaccante, con le caratteristiche di Osimhen non esiste, Halland è fortissimo ma, all’interno della squadra, Victor fa più di lui.

Il Napoli, non deve pensare ai record ma vincere lo scudetto e poi tutto sulla Champions”.

