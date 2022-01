Marcolin: “La filosofia del Napoli è il possesso palla, Osimhen va gestito”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli nella seconda parte della partita ha fatto molto possesso palla. Fondamentalmente ha anche rallentato ma la filosofia del Napoli è proprio quella.

Osimhen? In questo momento ha la camicia di forza perché prima ha avuto l’infortunio, poi il Covid che non gli ha permesso di fare nemmeno la Coppa d’Africa. La strategia di Spalletti con Osimhen non è quello di riprenderlo direttamente ma farlo riprendere direttamente dalla squadra. Questo è diverso perché se ti riprendono i tuoi compagni ti senti in difetto nei loro confronti. C’è un giocatore che gli da qualche strillata costruttiva ed è Koulibaly che però ora non c’é. Lui va gestito, gli devi parlare sempre, fargli capire gli errori. Con lui bisogna usare più il bastone che la carota.

Duello Inter-Napoli? C’è una differenza tra loro nel modo di difendersi. I calciatori dell’Inter difendono marcando ad uomo mentre il Napoli difende tenendo la palla. C’è stata però la sbavatura degli ultimi minuti di Bologna e Spalletti giustamente si arrabbia perché se quei 20 minuti li passi contro una grande li paghi. Se il Napoli vuole costruire il suo campionato deve essere perfetto. Io fino ad ora non ricordo nessuna sbavatura di questo tipo dell’Inter.

Di Lorenzo? La mia definizione per lui è militare. Perché per fare quello che fa lui devi lavorare tanto, mangiare sano.”

Comments

comments