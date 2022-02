Marcolin: “La lotta al titolo al momento è un gran punto di domanda”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Quando non puoi vincere non devi perdere soprattutto dopo che hai speso tanto e può succedere di tutto nel finale. il gol di Dzeko ha spaventato il Napoli che non ha più giocato come gioca di solito. Nel secondo tempo Spalletti aveva un’espressione insoddisfatta perché nel secondo tempo non riconosceva forse la sua squadra ma il Napoli del primo tempo ha dimostrato che può vincerle tutte da qui alla fine.

Il Napoli nel secondo tempo doveva essere più cattivo nell’approccio. Hai chiuso il primo tempo 1-0 e sai che l’Inter rientra in campo per provare il tutto per tutto e recuperare il risultato. Bisognava stare attenti i primi 15 minuti.

Volata Scudetto? Vero che l’Inter ha una partita in meno ma se analizziamo il momento e la condizione che vivono Napoli e Milan adesso c’è un gran punto di domanda sulla lotta al titolo.

