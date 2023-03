Marcolin: “La sconfitta con la Lazio avvenuta contro una squadra a specchio, importante sarà vedere la reazione”

Ai microfoni di Canale8, nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ condotto da Silver Mele, Dario Marcolin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



“Squadra corta, spento lobotka, terzini bloccati scelte che saranno emulate da altre squadre. Non è un campanello d’allarme per la classifica ma per l’atteggiamento che avranno gli avversari. Il Napoli, ha provato a giocare ma non aveva spazi. Quando il Napoli, provava ad uscire il pallone era già andato via. Un fraseggio che ha messo in difficoltà la squadra di Spalletti, il Napoli era più prevedibile. La sconfitta contro la Lazio è venuta contro una squadra a specchio. Oggi sarà importante vedere la reazione della squadra. Sono convinto che i calciatori non siano stati al massimo mentalmente, oltre ad essere stati messi in difficoltà, esempio ne è la prestazione di Anguissa.”

