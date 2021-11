Marcolin: “Mertens ha perso tempo nello scegliere tra il calciare di collo o di piatto”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Mertens secondo me ha perso il tempo fra scegliere di calciare di collo o di piatto piazzandola. Quello di Mario Rui, secondo me, è più un gol sbagliato che una gran parata di Handanovic.

Osimhen? E’ un bene o un male che non si tiri mai indietro? Lui è esuberante ed infatti è stato anche ammonito dopo pochi minuti e questo gli anche condizionato la partita in fase di pressing. Troppo generoso secondo me. Spalletti richiama tutti ma soprattutto Osimhen perché non esca fuori l’istinto da una cosa che va pensata.”

