Marcolin: “Mourinho ha preparato la partita sugli spazi che lasciava il Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Var? Quattro allenatori sono stati espulsi, vuol dire che anche gli allenatori si stanno ribellando. Se prima gli allenatori stavano alle prime linee guida del Var, le diverse decisioni prese stanno facendo nascere dei pensieri negli allenatori.

Mourinho ha preparato la partita sui lanci lunghi e sugli spazi che lasciava il Napoli. Lo si è visto in un’azione ad inizio partita con un lancio per Zaniolo che costringe la difesa del Napoli a scappare verso la porta, e questo è un segno di difficoltà, e che successivamente sfalda la linea difensiva stessa del Napoli.

Quando il Napoli trova una squadra chiusa cerca la soluzione lunga su Osimhen. La Roma era sempre preoccupata in queste situazioni ma la cosa positiva del Napoli era che arrivava prima della Roma sulle seconde palla che ti permettono un maggiore predominio della partita. Nell’occasione del famoso fallo di Mancini su Osimhen il Napoli arriva sulla seconda palla e in brevissimo tempo porta sei uomini in attacco.

Comments

comments