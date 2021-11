Marcolin: “Napoli bravo nel fare la sua non miglior partita”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“L’impressione è che il Napoli è partito per fare la sua partita con il possesso palla nella metà campo avversaria. Il Napoli è stato bravo nel fare la sua non miglior partita che è stata sofferta. Il Napoli ha sbloccato la partita grazie all’inserimento di Petagna, che ha caratteristiche più simili ad Osimhen facendo ritrovare la squadra, e grazie al lavoro che c’è dietro perché sull’azione del gol il Napoli ha sei uomini nell’area di rigore della Salernitana.

Mertens e Lozano così e così non mi sono piaciuti. Zielinski, invece, inizialmente così e così ma poi è venuto fuori piano piano. Mertens non può fare la partita fisica come Osimhen ma può cercare la profondità. Il problema è che lui non tiene quasi mai la posizione mentre io gli direi di stare lì anche se non è alto due metri.

Petagna-Mertens col Legia? Per me gioca Petagna e non perché ha finito bene la gara con la Salernitana. In questo momento Mertens è un giocatore che se gli altri vanno 10 lui va a 8.

Lozano ha un problema della testa su se stesso. Sembra un po’ fuori dal coro. Per cercare la giocata per impressionare l’allenatore e crearsi più spazio non si sta rendendo poi così utile. In questo momento se si deve chiedere qualcosa a Lozano gliela si deve chiedere negli ultimi 20 minuti dove può diventare devastante.”

