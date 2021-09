Marcolin: “Napoli squadra che domina l’avversario, Osimhen è determinante anche senza palla”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Questo è un Napoli che gioca bene che domina l’avversario, che ha cattiveria e che ha riportato tanti calciatori nel progetto tra cui Koulibaly.

Quest’anno ho notato che i calciatori si girano spesso verso la panchina e spesso basta uno sguardo con il proprio allenatore. Spalletti ha trovato la chiave per ogni calciatore e in questo momento il Napoli deve stare attento solo all’aspetto psicologico e deve sfruttare questo momento in cui gira tutto bene.

Osimhen riesce a essere determinante anche senza toccare il pallone. Sul suo gol Zielinski crossa senza guardare perché sente che il compagno arriverà prima. Sembra che volutamente Osimhen non faccia la fase difensiva perché poi da solo riesce ad affrontare gli avversari e a creare delle occasioni come è successo proprio domenica sera. Lui riesce a dominare la palla e l’avversario.”

Comments

comments