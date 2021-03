Marcolin: “Oggi posso dire che ieri il Napoli si è divertito, ha trovato un equilibrio diverso”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Due sono i binari che io vedo nel Napoli. Il primo è quello caratteriale dove i calciatori hanno dato una risposta. La seconda è quella tecnica perché oggi posso dire che ieri il Napoli si è divertito, sembravano 11 fratelli più la panchina. Il Napoli avrebbe potuto giocarla altri 100 anni non l’avrebbe persa mai.

Quello che si dice fuori dal campo? Credo che alla squadra non arrivi niente, credo che loro siano interessati solo all’allenatore con il quale adesso sono attaccati. La risposta della squadra poi è arrivata sul campo perché queste quattro partite dove hai fatto 10 punti non le fai per caso.

Si dice che si vince come ci si allena in allenamento. La prestazione di ieri non è stata fatta perché il Napoli è sceso da Marte ma perché sono stati messi in campo degli automatismi provati. Per me non è un caso che ieri Roma e Milan, impegnate in Europa League, abbiano perso.

Oggi il Napoli ha trovato un equilibrio diverso. Adesso sa attaccare e sa difendere, non offre più il fianco a squadre anche più piccole come successo in passato.”

