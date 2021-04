Marcolin: “Per Osimhen è stata dura contro l’Inter”

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per parlare di chi dovrebbe giocare in attacco.

Per Marcolin Osimhen dovrebbe essere il titolare. Di seguito il suo intervento:

“Dopo Napoli-Lazio il calendario è un po’ in discesa per la squadra di Gattuso. Credo che il Napoli abbia fatto una tabella, la partita con la Lazio è ovviamente importante. Mertens oppure Osimhen? Io farei giocare il secondo, il belga ha perso qualcosina.

Osimhen più gioca e meglio sta mentre Mertens nella mezz’ora finale può essere decisivo. Osimhen contro l’Inter aveva 3 marcatori sui cross, era dura per lui. Il Napoli può battere la Lazio nelle posizioni, facendo allargare sugli esterni i 3 centrali. Zielinski potrebbe avere più libertà e fare la differenza.“

Comments

comments