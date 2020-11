Marcolin: “Quando giochi ogni tre giorni qualcosa la perdi per strada”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Sassuolo ha una filosofia di gioco affrontata dal Napoli con apprensione del possesso palla degli avversari. Questa apprensione ha dato sfogo al possesso palla del Sassuolo.

Quando giochi in Europa ci sono dei mini cicli e i viaggi li paghi. Ieri i calciatori erano stanchi soprattutto quelli che devono darti qualcosa in più. Giocando ogni tre giorni qualcosa in quattro partite la lasci per strada.

Il Napoli con l’Atalanta ha avuto un atteggiamento completamente diverso rispetto alla partita con il Sassuolo. In quel caso sei andato a pressarli alti e li hai attaccati sin dal primo momento col Sassuolo, invece, è rimasto più attento. Proprio perché mancavano quei giocatori al Sassuolo il discorso di Gattuso doveva essere: “Dai ragazzi, andiamo a prenderli”.

