Marcolin: “Raspadori un patrimonio della società che può essere valorizzato in più ruoli, ho studiato il baricentro basso utilizzato da Garcia”

Dario Marcolin, ex azzurro e opinionista Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Raspadori esterno a destra? E’ presto per giudicare le prove estive ed anche i vari esperimenti, lo dico anche per esperienza internazionale. E’ chiaro che nella prossima stagione pare che bisogna dare maggiore spazio a Raspadori, e visto che bisogna trovare la posizione l’intuizione di Garcia di utilizzarlo a destra potrebbe essere giusta e interessante. Fermo restando che a sinistra c’è Kvaratskhelia, intoccabile, forse dall’altra parte c’è maggiore possibilità. Di certo Raspadori è un patrimonio della società che può essere anche valorizzato in una posizione diversa altre volte.

Danso? L’ho visto per Dazn in alcune occasioni, ma io ho un pensiero particolare su chi arriva, perchè deve interagire e inserirsi nel gruppo, trovare la chimica giusto con i compagni. Kim è stato un eccellente acquisto anche perché è subito entrato in sintonia, è stato un crack del campionato. Oggi bisogna sempre capire chi arriva quanto ci mette ad ambientarsi in una macchina che funziona così bene come il Napoli, che si presenta anche come campione d’Italia.

Lo scambio Demme-Castrovilli? Sono due giocatori diversi perché Catrovlissi più è d’assalto e giocherebbe da mezz’ala nella posizione o di Anguissa o di Zielinski, mentre Demme gioca davanti alla difesa e ti dico la verità potrebbe essere una variazione offensiva interessante. Castrovilli, che si è ripreso bene dopo l’infortunio nel finale di campionato, sarebbe un buon colpo e il Napoli dallo scambio trarrebbe vantaggio.

Le novità tattiche con Garcia? Ho analizzato un po’ il baricentro più basso che ha provato il tecnico e ho capito che lo sta provando perché su 38 partite il Napoli dello scorso anno ne ha giocate nella metà campo avversaria, almeno 35, con uno spazio limitato per i propri calciatori. L’idea di abbassare il baricentro vuol dire provare ad avere più campo. Può essere una soluzione alla mancanza di spazi in attacco quando trovi squadre che si difendono mettendo il classico pullman davanti alla porta”

