Marcolin: “Sabato c’è stato un Napoli stile Atletico Madrid”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Del Napoli è piaciuto l’atteggiamento. Questa volta Gattuso ha detto non andiamo a prenderli, aspettiamoli e poi quando recuperiamo palla abbiamo la qualità di Insigne, Lozano e gli altri. A vedere la formazione del Napoli sembrava avesse schierato una squadra offensiva ma invece ha avuto una mentalità diversa. Così giocava anche l’Inter del Triplete.

Dietro l’episodio De Laurentiis-Sarri vedo una fortificazione del rapporto con Gattuso. Se Gattuso ha fortuna nelle prossime due il rapporto potrà magari ricomporsi.

Il Napoli ha deciso di aspettare e non fare il pressing molto alto come fa di solito. Secondo me avrebbe fatto la stessa cosa anche senza le assenza. Lo ha fatto in base all’avversario che aveva di fronte.

Questo è un Napoli stile Atletico Madrid. I due attaccanti fanno una scelta: piedi sulla linea di centrocampo ad aspettare gli avversari. Sono fermi non vanno a pressare l’avversario. C’è stata la scelta di non dare campo alla Juventus che non è mai riuscita a costruire gioco proprio per questo. Il Napoli è stato molto compatto e non ha mai permesso l’inserimento tra le linee di un avversario.

La Juventus, a differenza del Napoli, pressava molto alto con cinque uomini sul pallone. Poi al recupero palla i calciatori della Juventus vanno a calciare è vero ma lo fanno da fuori area. Col Genoa invece è stato diverso.”

