Marcolin: “Se potessi giocare in questo Napoli sarei felice di giocare”

Nella trasmissione ‘Ne parliamo il martedì’ in onda eccezionalmente il mercoledì su canale8 ha parlato Dario Marcolin.



”Il Napoli in ogni partita fa un passa in avanti, oscilla la natura dei giocatori ma la qualità rimane sempre la stessa. Il risultato di Inter-Atalanta ha caricato la squadra ancor di più e ha vinto meritatamente.”

Sul recupero di Osimhen:

“Nelle prossime partite vedremo il recupero di Victor però non è lo stesso di recuperarlo in Salernitana e Venezia che in Milan e Lazio.

Lobotka e Zielinski sono stati messi nelle condizioni giuste per poter giocare delle grandi prestazioni, anche io se entrassi in questa squadra sarei felice di giocare.”

