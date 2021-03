Marcolin: “Sette punti in tre partite ci possono stare, col Milan gara fondamentale”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che se vai ad analizzare 3 partite 7 punti ci può stare. Col Bologna era una partita difficile perché il Bologna gioca all’attacco ed ha anche battuto una grande come la Lazio.

Il primo gol del Napoli è stato una grande azione, segnato come voleva Gattuso. Ieri il Napoli ha fatto la partita che doveva fare. Insigne ieri più di sempre 10 e lode. Ieri dopo l’infortunio di Ghoulam ha messo Hysaj e poi dopo Mario Rui dando il segnale che non vuole farlo marcire ma che può sfruttare quello che il calciatore gli può dare.

Osimhen ha fatto un paio di errori venendo incontro stile Bergamo ma poi nello spazio è stato bravo. Poi sicuramente sul gol è stato anche fortunato a prendere Danilo che è il difensore più lento del Bologna.

Adesso il Napoli le incontra tutte. Quando tu devi fare la corsa su te stesso devi pensare solo a queste tre partite. In questo ciclo, dove arrivi con più serenità, è importante fare bene la prima partita. Il Napoli deve fare una questione importante: come deve andare a giocare con il Milan. Per me è la più importante delle tre e per me il Napoli deve giocarla stando lì e poi ripartendo. Se si può pensare che il Napoli possa vincere la partita, la vince dal 70 in poi considerando che il Milan avrà una partita importantissima a Manchester. La partita dura 90 minuti e arriva un Milan stanco, penso che non bisogna andare all’arma bianca ma aspettare e poi attaccare.”

