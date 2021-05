Marcolin: “Zielinski ha cambiato rendimento grazie al cambio ruolo, Osimhen può arrivare dappertutto”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Oggi Osimhen ha fatto 8 gol in poche partite perché molti difensori non conoscevano bene le sua caratteristiche. Oggi credo che inizieranno i problemi per Osimhen perché ora i difensori gli daranno meno spazio e magari lo marcheranno anche in due. Lui non è né Cavani né Higuain ma è Osimhen. Sicuramente deve imparare il mestiere di Cavani e deve imparare anche a fare il mestiere di Higuain ma lui può arrivare davvero dappertutto. La sua vera prestazione la vedrai più con la Fiorentina piuttosto che nella partita di sabato.

Zielinski ha cambiato il suo rendimento perché ha cambiato il suo ruolo. Sul gol segnato allo Spezia fa un grande movimento attaccando l’unico spazio dove può essere colpito lo Spezia. Poi Di Lorenzo fa una grande cosa perché dopo la sovrapposizione guarda il movimento di Zielinski che fa l’Osimhen.

Credo che Gattuso sia pieno e che si sia sbloccato solo dopo che ha deciso di non rinnovare più. Ovunque andrà in futuro lui non si farà più condizionare dagli altri perché quella di Napoli è stata una grande palestra in questo senso. Quando ha pensato a fare le cose sue senza farsi condizionare, come a inizio e fine stagione, il Napoli ha volato.”

